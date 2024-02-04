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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لا مخالفات حتى الآن.. تفاصيل انطلاق انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية
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قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إنّه لا توجد مخالفات حتى الآن في انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس.

وأضافت "رمضاني"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أن الانتخابات المحلية تجري بطريقة سلسة وعادية بحسب ما أكده رئيس مركز الاقتراع الذي تحدثت إليه منذ قليل، كما أكد أعضاء هيئة الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بسلاسة تامة وفي احترام تام للقانون الانتخابي.

وتابعت، أنه جرى فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا، مشيرةً إلى أن نسبة الإقبال في المنتصف الأول من هذا اليوم، فقد قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات إنها ضعيفة، لكنه توقع أن تزيد وتيرة هذا الإقبال بعد منتصف النهار، وقال إن النسبة الأكبر من المقترعين صباح اليوم كانوا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة.

https://www.youtube.com/watch?v=LgT2tl0_DJI

الانتخابات المحلية الدور الثاني القاهرة الاخبارية صباح اليوم