تراجع أسعار الذهب بعد رفع الفائدة.. وتوقعات باستمرار الانخفاض| شاهد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد، نحو 350 جنيهاً منذ قرار رفع أسعار الفائدة، وسجل عيار 24 حوالي 4171.5 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 نحو 3650 جنيهاً، وعيار 18 سجل حوالي 3128.5 جنيهاً.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، يوم الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة 2%، بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.

كشف تقرير جولد بيليون أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تداولات أمس باكثر من 400 جنيها، مشيراً أن هبوط الدولار في السوق السوداء ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر، حيث يعتبر دولار السوق الموازي هو المحرك الرئيس لحركة الذهب في مصر مؤخراً بجانب عوامل العرض والطلب.