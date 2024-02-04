مجلس الشيوخ يناقش 20 اقتراحا برغبة مقدم من النواب خلال الجلسة العامة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، عدداً من تقارير لجانه النوعية حول عدة اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إعادة فتح المكتب الخاص بخدمات شحن كروت الغاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد".

كما يناقش تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد صلاح البدري، بشأن إضافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي"، النائبة هبة شاروبيم بشأن تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر، النائبة كاميليا صبحي، بشأن التمكين الرقمي للطفل وحمايته في البيئة الرقمية".

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة نظر تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب محمود أبو سديرة، أحمد جلال أبو الدهب، مجدي القاضي بشأن سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج"، و النائب مؤمن معاذ بشأن توفير أماكن المكاتب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد بمراكز الفرافرة، وبلاط، وباريس محافظة الوادي الجديد".

كما يتضمن نظر تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الوادي الجديد، والنائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، و النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة انشاء مستشفى بنقادة المركزي الجديد، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الزراعة والري عن اقتراحات برغبات مقدمة من تقارير لجنة الزراعة والري عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد السباعي بشأن " تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية، و النائب محمد السباعي بشأن " التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها، والنائب مؤمن معاذ بشأن

توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وفصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن " أهمية دعم نظام الأسر البديلة".

كما يناقش أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكي، بشأن وضع آليات ربط البحث العلمي لتعزيز وتعميق التصنيع المحلي.

يناقش أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الإسكان والإدارةالمحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أسامة فهيم بشأن " إعادة هيكلة مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية"، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي.

كما يتضمن أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، وعشرين عضواً، بشأن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.