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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 232 إعلانا مخالفا بكفرالشيخ.. وتحرير 41 محضرا لمخالفات الإعلانات

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة بكفرالشيخ
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اعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،عن إزالة 232 إعلان مخالف وتحرير 41 محضر لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إزالة ١٢ إعلان مخالف وتحرير ٦ محاضر و١٤ إنذار للمخالفين بمطوبس، وفى حى شرق كفرالشيخ تم إزالة ٣٤ إعلان مخللف، وفى حى غرب كفرالشيخ تم إزالة ٥٢ إعلان مخالف، وفى الحامول أيضًا تم إزالة ٥٤ لافتة اعلانية غير مرخصة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة والغير مرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الإنضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضارى للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات بشكل يومى لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع إستغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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