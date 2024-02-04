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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته استروكس بالمرج

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لحيازة كميات  من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة المرج.
 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح قائلا بكسب أضعاف  من تجار المخدرات وان جمع مبلغ 200 الف في اسبوعين من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي سائق "له معلومات جنائية" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 1 كجم لمخدر الإستروكس المخدر وسلاح أبيض  مبلغ مالى من متحصلات نشاطه غير المشروع.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع والمبلغ المالي حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد 7 سنوات الاستروكس المخدر بالمرج سجن حيازة مخدرات