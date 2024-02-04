تعليم البحيرة تعلن موعد فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2023/2024، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 فبراير 2024 ولمدة أسبوعين.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأحد، إنه يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية ( تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك )، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، (جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية )، مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 خمسة وثلاثون جنيها فقط.

واعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 - 2024م بنسبة نجاح 80.3٪ .

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2794 طالب وطالبة حضر منهم 2699 طالب وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 10 طلاب، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم 45 من إجمالى 54 طالب وطالبة.

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح .

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111139 طالب وطالبة، حضر منهم 110680 نجح منهم 88912 بنسبة 80.3 %.