الانتهاء من تشكيل كافة لجان البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة البارالمبية بالقاهرة

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة البارالمبية اجتماعا هاما بمقر اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة، لمتابعة كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والتى تأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية الدائم برياضات ذوى الهمم، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين ، و بدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

واقيم الاجتماع بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ، والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة ، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير ، والذي من المقرر أن يشهد مشاركة 13 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر بفريقين وليبيا والسعودية بثلاث فرق لكل منهما.

وتشهد البطولة حضور مسئولى الاتحاد الدولى ، ما يؤكد أهميتها .

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أن حفل افتتاح البطولة سيشهد مفاجآت كبيرة وستتم الاستعانة بمطرب شهير لإحياء الحفل، بالإضافة للعديد من الفقرات.

وتم الاستقرار على اقامة حفل خاصة باستضافة هذا الحدث يوم 2 مبارس باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لتكريم الابطال والوفوف المشاركة بالبطولة قبل ختام البطولة.