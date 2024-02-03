مجلس النواب العراقي يشكل وفدًا نيابيًا لـ "الوقوف على الاعتداءات الأمريكية" غرب البلاد

شكلت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، وفدا نيابيا؛ للوقوف على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت رئاسة البرلمان العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تشكيل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية؛ للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية على المواقع الأمنية والمدنية غرب البلاد، والوقوف على تفاصيل الاستهداف وتقديم تقرير عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشته واتخاذ قرارات ملزمة بصدده.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ديفيد بيركر، تضمنت رفض العراق واستنكاره للاعتداء الأمريكي الذي استهدف قوات أمنية عراقية، فضلا عن مواقع مدنية في منطقتي (عكاشات) و(القائم)، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وجددت الوزارة رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.