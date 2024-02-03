مايلي سايروس تشارك في العروض الغنائية لحفل "جرامي"

تستعد النجمة مايلي سايروس، للمشاركة في الفقرات الغنائية لحفل توزيع جوائز جرامي، والمقرر إقامته فجر الأثنين المقبل، بحضور كوكبة من صناع الموسيقى العالمية.

ووفق موقع “فارايتي”، تواجدت سايروس في وسط مدينة لوس أنجلوس بعد ظهر أمس الجمعة، للتدرب على العرض الكبير والذي ستقدم خلاله أغنيتها الشهيرة “Flowers”.

وقال مصدر للموقع إن التدريب كان جيدا للغاية، وأن المغنية في حالة صوتية جيدة، وستكون المرة الأولى التي تؤدي فيها الأغنية على شاشة التلفزيون في عرض حي منذ إصدارها في يناير 2023.

يتنافس الألبوم "Endless Summer Vacation" لسايروس، الذي يضم أغنية"Flowers"، على جائزة ألبوم العام. وتواجه المغنية منافسة شديدة في هذه الفئة مع ألبوم "Midnights" لتايلور سويفت، من بين مرشحين آخرين.