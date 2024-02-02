"التعاون الخليجي" وتركيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في العاصمة السعودية الرياض،، اجتماعًا مع سفير تركيا لدى السعودية فاتح أولوسوي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم الجمعة، العلاقات التاريخية المشتركة بين دول الخليج وتركيا، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون المشترك في القضايا التي تدعم الجهود الخليجية- التركية في عددٍ من المواضيع المتعلقة بمكافحة المخدرات، وغسيل الأموال، والإرهاب.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة الدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع تركيا، والمضي قدمًا في توقيع اتفاقية التجارة الحرة؛ لما لها من أهمية كبيرة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ويُعدّ هذا الاجتماع مؤشرًا على حرص دول الخليج وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للجميع.