أمم أفريقيا 2023.. تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة غينيا

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة غينيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا، وبإدارة تحكيمية من الجزائري مصطفى غربال.

ويقود سيدريك باكامبو هجوم المنتخب الكونغولي، رفقة ميسياك إيليا، بجانب ويسا يوان، على أن يجلس فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على مقاعد البدلاء.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، بعدما أقصى المنتخب الوطني من دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما بلغ منتخب غينيا ربع نهائي البطولة بعدما تغلب على غينيا الاستوائية بهدف للا شئ.

ويواجه الفائز من مواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا، منتخب نيجيريا في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما أقصى الأخير أنجولا بهدف للا شئ.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة غينيا

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كالولو - مبيمبا - باكا - ماسوكو

خط الوسط: بونجوندا - موتوسامي - بيكيل

وفي الهجوم: ميسياك إيليا - سيدريك باكامبو - ويسا يوان.