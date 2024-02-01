أمم أفريقيا 2023.. حكم مصري يدير مباراة كوت ديفوار ومالي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مهمة إدارة مباراة كوت ديفوار ومالي لحكم مصري، التي تجمع بين المنتخبين في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويواجه منتخب كوت ديفوار (البلد المستضيف)، مالي على ملعب السلام (بواكي)، بعد غد السبت الموافق 3 فبراير 2024.

وقررت لجنة الحكام بـ«كاف»، تعيين الحكم الدولي المصري محمد عادل، ليدير مباراة كوت ديفوار ومالي تحكيميًا، ويعاونه الأنجولي إيميليو دي سانتوس مساعد أول، والليبي عطية عيسى مساعدًا ثانيًا، والتشادي محمد الحاج علي حكمًا رابعًا.

الحكم محمد عادل

كما اختارت اللجنة، الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما، للتواجد في غرفة تقنية الفيديو، على أن يعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما أقصى حامل اللقب منتخب السنغال من دور الـ16 بركلات الترجيح.

بينما بلغ منتخب مالي هذا الدور، على حساب بوركينا فاسو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور ثمن النهائي.