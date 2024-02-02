انطلاق المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص في الجمباز

شهدت صالة الجمباز بنادي المقاولون العرب انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في الجمباز .

حضر فعاليات اليوم عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري وجلال فراج المدير التنفيذي لنادي المقاولون العرب الدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي والدكتور حسين البسيوني مدير مسابقات الجمباز بالاضافة الي مشاركة اكثرمن ٤٨ لاعب ولاعبة من الهيئات المسجلة بالاولمبياد الخاص المصري .

ونقل عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني الاولمبياد الخاص المصري تحيات الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري متمنيا كل التوفيق لكل اللاعبين المشاركين بالمسابقات ، معبرا عن سعادته باستضافة نادي المقاولون العرب لفعاليات المسابقة الوطنية للجمباز ، وانها الاستضافة هي الثانية للعام الثاني علي التوالي.

وعن اليوم صرح "الطحاوي" بأن فعاليات اليوم بدأت بالاجتماع الفني مع المديريين الفنيين بالهيئات المشاركة في المسابقة لاطلاعهم علي الخريطة الزمنية الخاصة باليوم والاعداد النهائية والتعليمات الاخيرة الخاصة بالمسابقة ، تلها اقامة حفل افتتاح المسابقة الذي بدأ بدخول طابور عرض اعلام مصر والاولمبياد الخاص المصري ومؤسسة يونيفاي ايجيبت ولاعبين الهيئات المشاركة ، عقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع لكلمات الاولمبياد الخاص المصري وكلمة نادي المقاولون العرب واهداء وتبادل الدروع التذكارية بين الجهتين ، تلها إلقاء قسم لاعبي الاولمبياد الخاص وعقبها حمل شعلة المسابقة لتبدء رسميا المسابقة بعملية تقسيم اللاعبين حسب القدرة الرياضية في مجموعات متقاربة المستوي .

عقبها مرحلة مسابقات النهائيات التي شهدت منافسة شديدة بين المشتركين في كافة مستويات المسابقة بالجمباز الفني والجمباز الايقاعي تلها تتويج اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وشارات من المركز الرابع حتي الثامن لتختتم المسابقة .