ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل للعاملين بالتأمين الصحي ببني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برنامجًا تدريبيًا، لتنمية مهارات التواصل للعاملين بالتأمين الصحي، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقد أشار الدكتور محمد يحيى مدير عام الفرع،أنه تم عقد البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل للتمريض والإخصائيين الاجتماعيين ومسئولى الأرشيف بالعيادات ومشرفي الأمن بالفرع،وحاضر فيها الدكتور محمد نصر مدرسة بكلية أداب بنى سويف وبحضور الدكتورة رضوى محمد عبد الغفار مدير التدريب بالمستشفى، أسامة راتب مدير إدارة خدمة المواطنين وصفاء كمال مدير تمريض الفرع.