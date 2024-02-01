استقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، اليوم الخميس، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون القائم بين المملكة والبرلمان العربي في المجال البرلماني، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بوابة العرب
مندوب السعودية بالجامعة العربية يستقبل رئيس البرلمان العربي
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استقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، اليوم الخميس، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.
استقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، اليوم الخميس، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.