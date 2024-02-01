نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة التعديات على أراضي ولاية الآثار بالمعادى

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالات الموجة الـ ٢٢ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة والتي تمت خلالها إزالة ورفع تعديات على أرض أملاك دولة بنطاق حي المعادي تحت إشراف الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي وبحضور مفتشي الآثار بمناطق حلوان والمعادي و مديري المتابعة الميدانية والإزالات والإشغالات والطرق بالحي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والشرطية بقسم شرطة المعادي وقوات إنفاذ القانون .

وأكدت أن أعمال الإزالات بحي المعادي تمت بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات حيث تم تنفيذ قرار ازالة بصورة كلية زتنفيذ الازالة ولاية الاثار والصادر لها قرار إزالة من المجلس الأعلى للآثار بمسطح ٢٣٢٦ متر مربع أي ما يعادل ١٣ قيراط و ٦.٨ سهم بشارع ٢٥٧ أمام الجراند مول بمنطقة المعادي الغربية.

وتم استغلال الأرض بالمخالفة بعمل ساحة انتظار للسيارات وتم تنفيذ الإزالة كليا وغلق الأرض بعد عمل رصيف وتركيب بلدورات لعدم ركن او دخول السيارات داخل الارض مرة اخرى .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضي املاك الدولة او التي تتبع الولايات الاخرى مثل الزراعة و الري وحماية النيل و الاثار وغيرها ومن خلال المتابعة المستمرة لايقاف البناء المخالف في المهد لفرض هيبة القانون ومنع التعدي على الاراضي المستردة مرة اخرى .

يأتي ذلك في ضوء الاعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لازالة التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف والأراضي التابعة للولايات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها .