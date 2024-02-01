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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الهيئة العامة للكتاب تنفي إعادة طباعة أعمال محمود السعدني

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين
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أوضحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الخميس، مايتم تداوله بشأن إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني. 

وقالت الهيئة فى بيان لها: "تؤكد الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما تؤكد أيضًا عدم قيامها بطباعة الأعمال الكاملة لكاتبنا الكبير محمود السعدني - خلال السنوات الماضية.

وتابعت: وتنفي الإدارة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، عن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، وإننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث إن ذلك رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة موضوع المنشور.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني