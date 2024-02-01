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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس موسم الرياض.. طاقم تحكيم نسائى يدير مبارة النصر وإنتر ميامى

رونالدو
رونالدو
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أسندت اللجنة المشرفة على بطولة كأس موسم الرياض، تحكيم مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، المقرر إقامتها فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب "المملكة إرينا"، لطاقم تحكيم نسائى.
وكلفت اللجنة المنظمة طاقم تحكيم نسائى برئاسة السويسرية أستير ستوبلي لإدارة مباراة اليوم.
ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدير العنصر النسائى مباريات فى موسم الرياض، بعد أن أدارت البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الإثنين الماضي في افتتاح كأس موسم الرياض.
 

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