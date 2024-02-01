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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات في 3 محافظات

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بشن حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - سوهاج).

واستهدفت الحملات المكثفة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى ومروجى المواد المخدرة، وأسفرت جهودها عن الآتى:

- ضبط (12 عنصر إجرامى) بالإسماعيلية، وبحوزتهم (250 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 1000 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة - سيارات ودراجات نارية "تستخدم فى الترويج لنشاطهم الإجرامى").

- ضبط (عنصرين إجراميين) بمطروح، وبحوزتهما (60 ألف قرص مخدر - 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عنصرين إجراميين) بسوهاج، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى (31 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مروجي المواد المخدرة