بدء العمل بلجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحى بعيادة سيدى عبد الرحيم بقنا

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي بقنا، عن بدء العمل بلجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحى بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى والمقرر عقدها مرة من كل أسبوع بداية من شهر فبراير الجاري.

وجاء ذلك في إطار ار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، والخدمات المستحدثة لتحسين مستوى الخدمة فى هذا القطاع، لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتمكينهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

وأضاف كمال، بأن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور محمد تاج الدين سعيد استاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور حمدى محفوظ مصطفى استاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، والدكتور يسرى لطفى شرقاوى مدرس الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور سعيد محمد سعدالله أخصائى باطنة مقرر اللجنة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض المرضى على استشارى الكبد والجهاز الهضمى لطلب الفحوصات، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى العلاج البيولوجى إلى لجنة القولون التقرحى لتقييم الحالة وتأهيلها للعرض على اللجنة العليا، فيما يتم عمل قرار ثلاثى للعرض على اللجنة العليا بالنسبة للحالات التى تحتاج إلى العلاج المناعى (Cellecept - Neoral - azathioprine).