تعرف على أسعار الذهب في مصر بداية اليوم الخميس 1 فبراير 2024

تسيطر حالة من الارتباك والتذبذب علي حركة سوق الذهب المصري، بعد أن أوقفت منصات بيع وتداول الذهب عبر الإنترنت عمليات التسعير من جديد، حتى تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية وانتهاء الارتفاعات غير المسبوقة التي سجلتها أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

سجل جرام الذهب عيار 21 "الأكثر انتشارا وإقبالا والمفضل لدى المصريين" في مصر اليوم الخميس 1 فبراير، نحو 4000 جنيه للبيع، و3900 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة في السوق المصرية” في آخر تحديث له اليوم عند 4571.5 جنيه للبيع، و4457.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 4190.5 جنيها للبيع، 4085.75 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3428.5 جنيها للبيع، 3342.75 جنيه للشراء.

بلغ ـ سعر جرام الذهب عيار 14 في آخر تحديث له فسجل نحو 2666.75 جنيها للبيع، 2600 جنيه للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر لـ 2285.75 جنيها للبيع، 2228.5 جنيه للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1714.25 جنيها للبيع، وسجل سعر الشراء نحو 1671.5 جنيه

ارتفع سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” في الصاغة المصرية اليوم ليسجل 32000 جنيها للبيع، و 31200 جنيها للشراء.

في البورصة العالمية ، استقر الذهب في المعاملات الفورية في بورصات الذهب العالمية ، عند 2036.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر.

حيث تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في معدلات الفائدة الأمريكية في ضوء متانة الاقتصاد،

وتراجعت فرص خفض معدلات الفائدة في مارس الماضي إلى 44% من حوالي 90% قبل شهر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، بمكاسب تزيد عن 2% حتى خلال شهر يناير.