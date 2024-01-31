الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي بين برشلونة وأوساسونا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، ليفرض أوساسونا التعادل على برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره.

وشهد شوط المباراة الأول، إصابة فيران توريس، ليغادر ملعب اللقاء متأثرًا بإصابته، ليجري المدرب تشافي هيرنانديز تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة من المباراة، بنزول فيرمين لوبيز بدلًا من زميله المصاب.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الثاني عشر وفي رصيده 26 نقطة.

بدأ برشلونة المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.