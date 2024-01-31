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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: عدم تحصين الدواجن يؤدي إلى نفوقها بشكل كامل

الدكتور مصطفى بسطامي،
الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن ربة المنزل عليها أن تُحافظ على وجود تهوية جيدة للدواجن، والحفاظ على نظافة الأكل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بعلف الدواجن بصورة مماثلة للطفل الصغير بشكل كامل.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن ربة المنزل عليها أن تذهب إلى الوحدة البيطرية لتحصين الدواجن من الإنفلونزا، وهذا اللقاح يُعطى على عمر 10 أو 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الوحدات البيطرية منتشرة في كل مكان. 

وأوضح أن الدولة تُنظم أيضا قوافل طبية بيطرية للكشف عن صحة الحيوانات والدواجن، وتقدم الأدوية بشكل مجانًا، مشيرًا إلى أن عدم تحصين الدواجن قد يؤدي إلى القضاء على الدواجن بشكل كامل.

 

الدكتور مصطفى بسطامي تهوية جيدة للدواجن علف الدواجن صحة الحيوانات والدواجن