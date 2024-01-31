وكيل تعليم شمال سيناء يلتقي مع المشاركين في “معًا نستطيع”

التقى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، مع موجهي الأنشطة وموجهي المواد الأساسية المشاركين في معًا نستطيع؛ وذلك قبل سفرهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك لدمج طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق النائية الأكثر احتياجًا بوسط سيناء، وذلك عن طريق عمل لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية يتم التحرك فيها بمجموعات العمل وذلك من توجيهات الأنشطة المختلفة والمواد الثقافية لمقر إقامة الطلاب بالاماكن المستهدفة ( بعدد خمس إدارات) شامل ( تثقيفي - تعليمي - ترفيهي - اكتشاف مهارات) تنمية الولاء وغرس القيم والعادات لدمج الطلاب مع المجتمع المحيط.

يأتي ذلك على أن يكون البرنامج وافي وشامل للطلاب متضمنا حضور طابور الصباح لمدة ١٥ دقيقة (٥ دقائق تمارين الصباح - ٥ دقائق نشاط إذاعي - ٥ دقائق تحية العلم) والجزء الأول محاضره تعليمية على مدار الأيام الأربعة بالتتابع تخص المواد الأساسية ( لغه عربيه، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تربية دينية، تربية وطنية) والجزء الثاني نشاط رياضي متنوع " ألعاب رياضية" وذلك وفقًا لبرنامج تم إعداده من قبل توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية لتحقيق المتعة والاستفادة البدنية من خلال بعض الألعاب والتمارين الرياضية والجزء الثالث أنشطة ( فنية، موسيقية وغيرها ) ويتم تقسيم الطلاب وفقًا لميولهم، وعمل على تنميتها وتطويرها والجزء الرابع محاضرات تثقيفية وعروض تعليمية يتخللها بعض الشروحات لتنمية الوعي الوطني وتنمية الولاء والانتماء وعرض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية داخل المحافظة وخارجها وعرض للمشروعات القومية وافلام من الشئون المعنوية للقوات المسلحة+ حفلات سمر متنوعه.

ويتضمن البرنامج الذي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الثالثه عصرًا ومقسم بواقع: