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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد

جانب من إجتماع نائب
جانب من إجتماع نائب المحافظ
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عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعاُ لمتابعة موقف بعض المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لتنمية الصعيد على أرض المحافظة، بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، محمد بكري رئيس مركز الفشن، ناصر سيف رئيس مركز اهناسيا، حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين، مستجدات الوضع فيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها ببعض قري مراكز المحافظة عن طريق تنمية الصعيد، والتي تشمل مجمع دلهانس للصناعات الحرفية، مجمع الحرف اليدوية  باهناسيا، ومركز تنمية المهارات بمركز الواسطى، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بالمحافظة.

حيث أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم" بتوفير كافة التيسيرات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات والانتهاء منها، وتذليل أي معوقات وإتخاذ ما يلزم من التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الصدد، لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، وإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم.

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