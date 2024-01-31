استمرار حبس متهم بالاتجار فى مواد كيميائية لصناعة المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر إستمرار حبس تاجر مواد كيميائية مرتبطة بصناعة المخدرات بأكتوبر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

عملية ناجحة أسفرت عن القبض على المتهم وضبط بحوزته كمية كبيرة من مواد المخدرات، بما في ذلك مخدر البودر وعدد من العقاقير الممنوعة.

كما تم ضبط مجموعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المخدرات، مما يشير إلى دوره في تسهيل تلك العمليات الإجرامية، وأقر المتهم بأن المبلغ المالي الذي تم العثور عليه هو من أرباح بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.