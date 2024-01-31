بالصور.. وصول المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

بدأت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، في الوصول إلى محافظة بورسعيد مرتدين الجلباب وحاملين المصحف، وذلك استعداد لانطلاق فاعليات المسابقة والتي تبدأ من يوم 2 وتنتهي 6 فبراير المقبل.

أشار الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، إلى أن الوفود يجري متابعتهم منذ تحركهم من دولهم وحتى وصولهم للمطار في مصر، ثم تسكينهم بالفنادق السياحية الكبري ببورسعيد.

ومن جانبه، شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم كافة سبل الدعم للوفود المشاركة بالمسابقة وتسهيل كافة الإجراءات، لافتا إلى أن مسابقة بورسعيد هي التي تجمع حملة كتاب الله ومداحين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حول العالم علي أرض مصر.

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