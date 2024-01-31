ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. وصول المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

جانب من وصول المشاركين
جانب من وصول المشاركين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، في الوصول إلى محافظة بورسعيد مرتدين الجلباب وحاملين المصحف، وذلك استعداد لانطلاق فاعليات المسابقة والتي تبدأ من يوم 2 وتنتهي 6 فبراير المقبل.

أشار الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، إلى أن الوفود يجري متابعتهم منذ تحركهم من دولهم وحتى وصولهم للمطار في مصر، ثم تسكينهم بالفنادق السياحية الكبري ببورسعيد.

ومن جانبه، شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم كافة سبل الدعم للوفود المشاركة بالمسابقة وتسهيل كافة الإجراءات، لافتا إلى أن مسابقة بورسعيد هي التي تجمع حملة كتاب الله ومداحين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حول العالم علي أرض مصر.

IMG-20240131-WA0006
IMG-20240131-WA0006
IMG-20240131-WA0009
IMG-20240131-WA0009
IMG-20240131-WA0010
IMG-20240131-WA0010
IMG-20240131-WA0005
IMG-20240131-WA0005
IMG-20240131-WA0008
IMG-20240131-WA0008
IMG-20240131-WA0004
IMG-20240131-WA0004
IMG-20240131-WA0003
IMG-20240131-WA0003
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم القرآن الكريم حفظ القران الكريم بورسعيد محافظة بورسعيد