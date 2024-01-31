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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على آخر تطورات تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي جديد

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة بالفترة الحالية في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلفا للكولومبي خوا كارلوس أوسوريو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .

وتوصل مجلس الزمالك لاتفاق نهائي مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق الأبيض، على أن يصل القاهرة خلال ساعات قليلة لتوقيع العقد وتقديمة لوسائل الإعلام، بينما يقود التدريبات بداية من الأسبوع المقبل .

وكان معتمد جمال مدرب الزمالك المؤقت قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل .

ومن المقرر أن يستمر معتمد جمال مع الجهاز الفني الأجنبي الجديد وذلك في منصب المدرب العام، لرغبة مجلس الزمالك في استمراره . 

الزمالك كارلوس أوسوريو جوزيه جوميز معتمد جمال أيمن مصطفى