أوكرانيا تعلن تنفيذ الجيش الروسي 99 غارة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي شن 9 ضربات صاروخية، و99 غارة جوية، و129 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة، على مواقع القوات والمدن الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إنه تم تسجيل الضربات الجوية في عدة مناطق من بينها سومي وخاركيف لوجانسك ومنطقة دونيتسك ومنطقتي زاباروجيا وخيرسون"، مضيفة أن أكثر من 100 منطقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون، تعرضت لقصف مدفعي.

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 385 ألفا و230 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت (يوكرينفورم) عن الجيش قوله "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و310 دبابات، و11 ألفا و757 من المركبات المدرعة، و9 آلاف و195 من النظم المدفعية، و974 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و663 من أنظمة الدفاع الجوي، و332 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 1452 من المعدات الخاصة، و7 آلاف و100 طائرة مسيرة وغواصة واحدة".

ومن جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم أن الجيش الروسي شن 53 هجوما مدفعيا على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال بروكودين - في بيان نقلته (يوكرينفورم) الأوكرانية - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 53 هجوما وأطلق 221 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وأنظمة الإطلاق المتعددة والدبابات والطائرات بدون طيار".

ووفقا للبيان.. استهدف الجيش الروسي مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة ومنشأة ومؤسسة تعليمية وبرج اتصالات في منطقة بيريسلاف.

وكانت تقارير أوكرانية سابقة قد أفادت بأن المدافعين الأوكرانيين أسقطوا 14 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد الليلة الماضية.

