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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أصالة تقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد طرح «صندوق الذكريات» في أقل من أسبوع

الفنانة اصالة
الفنانة اصالة
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اقتربت الفنانة أصالة من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها لأغنية صندوق الذكريات عبر الحساب الرسمي لشركة الصوتيات روتانا بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد خمس أيام من طرحها عبر المنصات الرقمية.

وكانت أصالة قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «صندوق الذكريات» عبر موقع يوتيوب، الخميس الماضي، التي جاءت بالتعاون مع كلمات الشاعر السوري رامي قحطان، والموسيقي السوري يزن هاني الصباغ، وإشراف عام فائق حسن.

وتتضمن كلمات أغنية صندوق الذكريات الاتي: بخزانتي صندوق، صرلو عمر عندي، جوّاتو في كمشة صور، وزرار وحكايات، أفتحو من جديد، بدّي وما بدّي، من خوفي لا يوعى البكي.. ويسكّت الضحكات، عالبال يا ضحكة أبي، ترقّصني وتقلّي العبي، عالبال يا أوّل صبي، جبلي غزل البنات، عالبال يا ماما اشتقت، تغنّيلا لَ تغفى البنت، يا بيتنا قد ما غبت...مشتاقة للعتبات، في صورة يوم العيد...كنت بحضن ستّيk ومن مسبحة جدّي بقي...خيط وسبع حبّات».

أصالة تقترب من ثلاث ملايين مشاهدة بعد طرح صندوق الذكريات في اقل من أسبوع صندوق الزكريات للفنانة اصالة الفنانة اصالة