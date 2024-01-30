ننشر خريطة القوافل الطبية المجانية بمحافظة دمياط خلال فبراير

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط خطة القوافل الطبية لشهر فبراير المقبل والتى تستهدف ٦ قرى بمركزى كفرسعد وفارسكور تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،

كانت قد أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير القادم وتستهدف (٦) قرى بمركزى كفر سعد وفارسكور، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان ..

يذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل

فى سياق متصل وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال ايام الاسبوع و خلال العطلات الرسمية.



وقال لخليل شريف مدير ادارة المتابعة قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور مساء امس على عدد من المستشفيات و المراكز الطبية بالمحافظة شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي مستشفى الروضه المركزي ومستشفى ميت ابوغالب المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الروضه المركزي والمركز الطبى العام بدمياط الجديدة و مركز مبارك الطبى بدمياط الجديدة .

وأكد أنه تم متابعة الانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل و حصر العاملين الغير متواجدين باماكن عملهم بالاضافة الي التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .