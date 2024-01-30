الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفيات غزة وارتقاء 114 شهيدًا خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلي شدد من حصاره على مجمع ناصر الطبي للاسبوع الثاني على التوالي، ووضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وأضاف القدرة - في مؤتمر صحفي اليوم - أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، وقد تراكمت النفايات في أقسام وساحات المجمع ويرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج، مشيرا إلى نفاد الطعام عن الطواقم والجرحى والنازحين في المجمع.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 114 شهيدًا و249 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26751 شهيدًا و65636 إصابة.

