ناصر مندور يعلن انطلاق خطة جامعة القناة المتكاملة للخدمات المجتمعية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق خطة الجامعة المتكاملة للخدمات المجتمعية، والتي تتوجه بها جامعة القناة نحو المجتمع بكل فئاته ، من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل رفع مستوى صحة المواطنين، وتعديل المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، وكل ما من شأنه دعم وتنمية وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

ياتي ذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وخطة الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

في هذا السياق- تابع الدكتور ناصر مندور أن الجامعة بدأت وتستمر في القيام بمسئوليتها المجتمعية، من خلال 10 قوافل شاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوف بها القرى والمدن بمحافظات القناة وسيناء، بمشاركة كليات الطب وطب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الزراعة، والطب البيطري، وتقدم من خلالها خدماتها الطبية والبيطرية، والإرشاد الزراعي مع الأدوية والمبيدات الزراعية بالمجان للمواطنين، فضلا عن خدمات التثقيف الصحي والتربوي وتعديل السلوك، من خلال نخبة من أساتذة وخبراء الجامعة في مختلف التخصصات.

بالإضافة لعقد 28 ندوة وورشة عمل بمدارس الإسماعيلية، مستهدفة طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، من أجل إعداد جيل من النشء المؤهل للحياة الجامعية، والمزود بالخبرات والمهارات الحياتية الأساسية.

هذا وتقدم الجامعة كذلك- في إطار دورها المجتمعي 24 برنامج تدريبي تستهدف بهم أفراد المجتمع من منتسبي الجامعة، و المصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة، من أجل إعداد كوادر إدارية قادرة على العمل بإبداع وابتكار، ومن أجل النهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

و أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها في تحديات البيئة وقضايا المناخ، ووجه بأهمية مشاركة علماء الجامعة بأبحاثهم ودراساتهم في تناول قضايا البيئة والمناخ وارتباطها بالأمن المصري الغذائي، ومحاولة وضع الحلول العلمية لها، مشددا على ضرورة قيام الجامعة بعلمائها ومراكزها البحثية والتدريبية في تقديم خدمات التوعية المجانية والإرشاد الزراعي خاصة في محافظات إقليم القناة وسيناء، وتابع أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية والمبادرات الخضراء، من أهمها مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية ونشر الوعي البيئي" اتحضر للأخضر "

وفق هذه التوجيهات- وعن "الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية"- تستعد كلية الزراعة لعقد مجموعة من الندوات التثقيفية في الإرشاد الزراعي عن مشاكل إنتاج الفراولة، وتحديات إنتاج المانجو في محافظات القناة وسيناء، ومشكلات العفن الهبابي وطرق مكافحته، وذلك في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة لعقد دورات تدريبية لتأهيل خريجي الكلية وطلاب السنوات النهائية لسوق العمل، في مجال صيانة اللاند سكيب، خاصة في مواقع الأنفاق الجديدة.

إلى جانب مناقشة المشروعات البيئية المختصة بطرق التخلص الآمن من ملوثات الفورمالدهايد وثاني أكسيد الكربون، وفيروس كوفيد 19 من خلال التعاون مع الكليات المعنية.

على صعيد متصل- يستعد معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث لتدريب 14 طالب وطالبة بكلية العلوم ( أقسام النبات والميكروبيولوجي) وتعريفهم بالمعهد وأقسامه والأجهزة المعملية، والخدمات التي يقدمها إلى جانب محاضرات تعريفية عن البيولوجيا الجزئية ومصطلحات البروتين، DNA RNAومبادئ زراعة الأنسجة، بالإضافة لتطبيقات التقنية الحيوية في مختلف المجالات العلمية والحياتية...