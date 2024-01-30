مسابقة 30 ألف معلم.. بدء إجراءات مصوغات التعيين بعد اجتياز التدريب بالمنيا

أكد محمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية على أهمية دور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية، بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

واضاف أن الهدف العام لهذا البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعرفة والمهارات، والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن اختيار المعلمين وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوي أو التكنولوجي أو الثقافي وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار، بدءا من اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لاجتياز التدريبات التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية ككل منوها أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعاقد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

هذا وقد شهد محمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية، البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد الدفعة الثانية من معلمي مسابقة 30 ألف معلم، والتي انطلقت بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث أشاد بحسن الإعداد والتنظيم لهذه التدريبات .