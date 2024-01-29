نائبة التنسيقية تؤكد أهمية دور بنك التنمية الإفريقي في المشروعات التنموية بالقارة

أكدت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أهمية الاتفاقية التي ناقشها مجلس النواب المتعلقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر الموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار.

وقالت "أبو شقرة"، في كلمتها أثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم: "بنك التنمية الإفريقي أحد أهم المؤسسات المالية في أفريقيا، ويساهم في تمويل المشروعات التنموية في قارة أفريقيا، والبنك يسير على نفس خطوات البنك الدولي في مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق التنمية المستدامة فيها لكن جهوده ترتكز على قارة أفريقية وهذا ما يميزه، ومصر كانت أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي".

وتابعت نائبة التنسيقية: "كلما زادت موارد بنك التنمية الأفريقي كلما استطاع أن يوفق احتياجاته ويقوم بدوره في تمويل المشروعات التنموية والمستدامة خاصة الدول التي تعانى من تداعيات الأزمات الاقتصادية عليها، وأوافق على الاتفاقية".