كأس آسيا.. الأردن يقلب الطاولة على العراق ويتأهل لربع النهائي

تأهل المنتخب الأردنى فى مباراة درامية إلى دور ربع نهائى بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفها قطر، بعد الفوز على نظيره العراق، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد خليفة الدولى"، ضمن منافسات دور الـ 16.

أحرز ثنائية العراق اللاعب سعد ناطق ناجي فى الدقيقة الـ 68، واللاعب أيمن حسين فى الدقيقة الـ76، وقبل انتهاء الوقت الأصلى قلب المنتخب الأردنى الموازين، بعد أن كان متأخر بهدفين لهدف، أحرز يزن العرب ونزار الرشدان الهدف الثانى والثالث فى الدقيقتين الـ 90 والـ 92، بعد أن سجل يزن النعيمات الهدف الأول فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائى البطولة لملاقاة نظيره منتخب طاجيكستان.