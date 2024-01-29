محافظ كفر الشيخ: تدريب 25 فتاة على تصنيع الكليم اليدوي

تابع ،اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ الورشة الحرفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في أعمال الكليم اليدوي بمركز شباب فوة، بمشاركة 25 فتاة من أعضاء أندية الفتاة لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية، تحرص دائما على دعم الصناعات الصغيرة، ولاسيما الصناعات الحرفية، لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية في المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر على وجه العموم، وفوة على وجه الخصوص تتميز بجودة عالية نتيجة جودة الصناعة ودقة المصنعين وحرفيتهم.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف الورشة الحرفية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة، وأن الورشة الحرفية بمركز شباب فوة، بها حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل في صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول

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