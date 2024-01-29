المشدد 5 سنوات لمسجل خطر في حيازة الحشيش بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات للإتجاره بالمواد المخدرة بالشرابية.

واسندت النيابة العامة للمتهم س.ا مسجل خطر إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بع في غير الأحوال المصرح بها قانونا



وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات بقيام شحن بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي و هاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملاءه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.