مشاركة فرقة أم النور في مؤتمر الأشبال لجنود مريم

اشتركت فرقة أم النور لأشبال جنود مريم بالإسماعيلية، فرقة تحت التأسيس، في مؤتمر أشبال جنود مريم للمجلس الإقليمي بمصر، على مستوى جمهورية مصر العربية، بكل إيبارشياتها.

كان المؤتمر بعنوان "كونوا قديسين"، وكان الهدف منه تكوين أشبال مريميين قديسين أمام الله على خطى العذراء مريم.

وأقيم المؤتمر بيت عانيا بإيبارشية أسيوط، حيث المكان الذي بني على أحداث وأماكن الكتاب المقدس، ليتيح للزائر معايشة وعيش أحداث الكتاب المقدس وتخيلها.