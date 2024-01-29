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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مشاركة فرقة أم النور في مؤتمر الأشبال لجنود مريم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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اشتركت فرقة أم النور لأشبال جنود مريم بالإسماعيلية، فرقة تحت التأسيس، في مؤتمر أشبال جنود مريم للمجلس الإقليمي بمصر، على مستوى جمهورية مصر العربية، بكل إيبارشياتها.
كان المؤتمر بعنوان "كونوا قديسين"، وكان الهدف منه تكوين أشبال مريميين قديسين أمام الله على خطى العذراء مريم.
وأقيم المؤتمر بيت عانيا بإيبارشية أسيوط، حيث المكان الذي بني على أحداث وأماكن الكتاب المقدس، ليتيح للزائر معايشة وعيش أحداث الكتاب المقدس وتخيلها.

فرقة أم النور أشبال جنود مريم مؤتمر كونوا قديسين