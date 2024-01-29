التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالوراق

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالوراق، عقب فحص جثمانه، وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اختل توازنه فانزلقت قدمه.

وكشفت التحريات أن الجثة لشاب ويدعى "أحمد.ص." وكان يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور وسحجات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من علو.

كان المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو.

وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة شاب وسط بركة من الدماء سقط عقب اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.