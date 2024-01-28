بالفيديو.. أيمن الحجار: القراءة أهم مقومات الإيمان بالله وأمر إلهي قبل الصلاة

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القراءة تعلم الإنسان التعلم والتطور فى حياته، لافتا إلى أن القراءة تفتح الأفكار والسلوك ويساعد الإنسان على الراحة في حياته.

وتابع العالم الأزهرى، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،، اليوم الأحد: "القراءة من أهم السبل التى تجعل الإنسان يفكر بعقله، وهى غذاء العقل، لذلك نجد الأمر الإلهى قبل بقية العبادات الصلاة والصوم هي القراءة".

وأضاف: "القراءة أمر من أهم مقومات الإيمان، لأن بدون قراءة لا تستطيع أن تعرف تصلى أو تصوم أو تقرأ القرآن الكريم، لا تسطيع أن تعرف اللعلم نفسه"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ".