سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن محور صلاح الدين داخل الأراضي الفلسطينية، وليس داخل الحدود المصرية، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام مع إسرائيل نصت على تواجد قوى مصرية من 270 عسكريا ومدرعات لمنع أي تهريب أسلحة أو مخدرات.

وأضاف “فرج” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن بشأن محور صلاح الدين والحدود ما هو إلا بروباجاندا، وأن أي اختراق للحدود المصرية هو اختراق لاتفاقية السلام بين الدولتين، ولا أحد يجرؤ على اختراق الحدود المصرية، قائلا:"مفيش نملة هتعدي".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أكد من قبل عدم اختبار صبر مصر ومحدش يجرب مصر، لافتا إلى أن عدم رد الرئيس السيسي على رئيس الوزراء الإسرائيلي هو إعلان اعتراضه على الأفعال الإسرائيلية بشأن محور صلاح الدين، قائلا:" نتنياهو عارف لو فكر يعمل كده، يبقى اختراق للاتفاقية ونعمل اللى إحنا عايزنيه بقى في سيناء بعيدا عن الاتفاقية".

