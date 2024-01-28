ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة العريش يتابع تطهير غرف تصريف الأمطار

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يتابع تطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم الأحد، استمرار  متباعة  ووتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصه أننا في فصل الشتاء.

جاء ذلك في إطار توجيهات  محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، بشأن الاستعداد الدائم للتغيرات المناخيه خلال فصل الشتاء من عمر البلاد.

وجري اليوم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار شارع محور الفاتح منطقة الخلفاء الراشدين بالكامل أمتداد شارع محور الفاتح حتي شرطة السياحه سابقا، وكذلك ميدان الرفاعي ومحيطه بالكامل الشكر لرجال الأزمات علي مايقوموا به من جهد متواصل حرصا علي سلامة المواطنين وقائدي السيارات.

رئيس مركز ومدينة العريش اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة مدينة العريش محافظ شمال سيناء لتغيرات المناخية