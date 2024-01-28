رئيس مدينة العريش يتابع تطهير غرف تصريف الأمطار

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم الأحد، استمرار متباعة ووتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصه أننا في فصل الشتاء.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، بشأن الاستعداد الدائم للتغيرات المناخيه خلال فصل الشتاء من عمر البلاد.

وجري اليوم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار شارع محور الفاتح منطقة الخلفاء الراشدين بالكامل أمتداد شارع محور الفاتح حتي شرطة السياحه سابقا، وكذلك ميدان الرفاعي ومحيطه بالكامل الشكر لرجال الأزمات علي مايقوموا به من جهد متواصل حرصا علي سلامة المواطنين وقائدي السيارات.