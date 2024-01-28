إحباط محاولة تهريب نقد أجنبى ومخدر الماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير إدارة الوردية الثانية من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي ومخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة خطوط الطيران الألمانية اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجة عبد الشافي تحت إشراف محمد صبحي سعيد فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد سيد محمد نائب مدير الإدارة قام بتكليف عادل قرني مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 84 ألف يورو مخبأة في أماكن يصعب الوصول اليها .

وكانت المحاولة الثانية فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة خطوط الطيران الفرنسية اشتبه محمود خميس مأمور اللجنة الجمركيه فى راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال تحت إشراف محمد صبحي سعيد تم تأكيد الإشتباه.



وبالعرض على مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة قام بتكليف عمر حساني مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا.

وقام بالجرد والتحريز كلا من محمد عبد الحليم ومحمد حسن سليم وبهاء سمير وولاء عبد الفتاح وأحمد فتحي عبد الخالق بحضور وليد زيادة وهاني عبد الحافظ بالأمن الجمركي .

قرر عبد العال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى ٨ و ٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .