اليوم.. رجال الطائرة أمام كينيا في ختام تصفيات المنطقة الخامسة بالقاهرة

يخوض في السادسة من مساء اليوم الأحد، منتخب مصر للكرة الطائرة رجال مباراة في غاية القوة امام منتخب كينيا ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتى تستضيفها مصر للرجال والسيدات.

وحقق منتخبنا الوطنى الفوز على بوروندى بنتيجة 3/0 فى الجولة الاولي واقترب بقوة من الفوز بلقب التصفات الافريقية والتأهل لدورة الألعاب الأفريقية بأكر في شهر مارس المقبل.

كما حقق منتخب مصر للسيدات الهدف من المشاركة في البطولة نفسها حيث شارك منتخبى مصر، كينيا فقط و نجح منتخبنا فى التتويج بالذهبية و التأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل .

وتضم قائمة المنتخب الوطنى للرجال كلًا من..



ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

