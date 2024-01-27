"فوري FMCG" تتعاون مع "إيديتا" لتعزيز حلول الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي



أعلنت شركة "فوري FMCG" المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية لشركات السلع الاستهلاكية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية. الهدف من هذه الشراكة هو توفير حلول مبتكرة لتسهيل أنظمة التحصيل الإلكتروني ورقمنة عمليات تحصيل المبيعات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مندوبو وعملاء إيديتا من إيداع الأموال المحصلة يوميًا وعلى مدار الساعة من خلال شبكة تجار فوري المنتشرة في مختلف محافظات مصر. تعكس هذه الخطوة التزام شركة فوري FMCG بتقديم حلول التكنولوجيا المالية لمختلف القطاعات، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة فوري FMCG، أشرف صبري، أن هذه الشراكة تعد خطوة إيجابية في مسيرة الشركة في السوق المصرية. وأكد التزام الشركة بدعم السوق المصرية وتعزيز الأسواق المحلية في إطار رؤية مصر 2030.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة إيديتا، هاني برزي، إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التحول الرقمي على مستوى شركته. وأعرب عن تطلعه للعمل مع فريق فوري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها إيديتا في إطار استراتيجيتها للأعمال المستدامة.