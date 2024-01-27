“تعليم القاهرة” تحتفل بيوم البيئة الوطني

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤ تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، وذلك لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وقال " موسى " إن المديرية تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وحث الطلاب على أهمية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافتهم فى المشاركة بالحفاظ على البيئة.

وأشاد " مدير المديرية " بالمبادرات الأعمال الفنية المتميزة لطلاب المدارس والتي تدل على أن أبنائنا لديهم قدرات تفوق التوقعات.

وأشار إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطني أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحًا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.

وجاء ذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم ٢٧ من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارًا من عام ٢٠٢٠، حيث تم اختيار يوم ٢٧ يناير تخليدًا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.