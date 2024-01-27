دانيال كريج يعود للجزء الثالث من سلسلة Knives Out

يستعد المخرج ريان جونسون، للبدء في تصوير الجزء الثالث والجديد من سلسلة أفلام الجريمة والغموض “Knives Out”، بعد أن حقق الجزءان السابقان إيرادات ضخمة بشباك التذاكر ونسب مشاهدة مرتفعة عبر منصة “نتفليكس”.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع “ديدلاين”، من المقرر أن يبدأ تصوير فيلم “Knives Out 3” الذي لم يحمل عنوانًا بعد، في وقت لاحق من هذا العام مع عودة النجم دانيال كريج مرة أخرى في دور المحقق المخضرم بينوا بلانك.

في الجزء الجديد، يعود المحقق المخضرم بينوا بلانك على طريق العمل مجددًا، حينما يسافر إلى اليونان ويتولى التحقيق في قضية قتل غامضة تتضمن العديد من الأشخاص المتورطين.

صدر الجزء الأول في 2019، ودارت الأحداث عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.