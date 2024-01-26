قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره لاس بالماس على ملعب جران كاناريا، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال لمواجهة لاس بالماس، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام؛ بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما شهدت القائمة، تواجد الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى الثنائي المخضرم، توني كروس ولوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا المتصدر، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن وفي رصيده 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: لونين، كيبا ولوكاس كانييثاريس.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.