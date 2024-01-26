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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية: لا تشتروا إلا للضرورة القصوى لارتفاع الأسعار

وافي أبو سمرة، عضو
وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية
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طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة،  بضرورة عدم الإقبال علي شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى.
وطالب أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، المواطنين بعدم شراء الأجهزة الكهربائية نظرا الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق الموازي، والتي أثرت بشكل كبير علي استيراد مستلزمات الإنتاج، وأسعار بعض الماركات العالمية.
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية مبالغ فيها بشكل كبير، والسعر يتغير بشكل متسارع مما يؤكد أن هناك حالة اضطراب في الأسواق تستلزم عدم الاندفاع وراء الشراء، والتأني حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى.

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